Com a mudança, os canais "passam a assumir um nome que ajuda na identificação da sua temática e programação exibida", assinala ainda o comunicado:

TVCine Top: exibe os filmes mais recentes, as últimas novidades, os filmes que são considerados os maiores blockbusters.

TVCine Edition: o canal com edições especiais. Cinema do mundo e de autor, filmes de culto, documentários, curtas, clássicos e cinema português.

TVCine Emotion: o canal dedicado às emoções são mais intensas. Exibe filmes e séries que fazem chorar ou rir, as grandes comédias, drama atual ou histórico e animação.

TVCine Action: o Canal das descargas de adrenalina. Dedicado a filmes e séries de ação, suspense, terror, sci-fi, polícias e ladrões, perseguições a alta velocidade e grandes explosões.

Outra novidade é a integração de séries na programação dos Canais TVCine Emotion e TVCine Action, de acordo com o seu género. Assim, de segunda a quinta-feira o horário nobre destes canais será dedicado à séries, com novos episódios todas as semanas.

O TVCine Top continuará a ser o canal das grandes estreias, com o horário das sextas-feiras, sábados e domingos (às 21h30) a exibir os maiores blockbusters.

No TVCine Edition, os ciclos de documentários passam às sextas, e os ciclos de clássicos, aos sábados, ambos às 22h00.

Os Canais TVCine avançam também que, em conjunto, os quatro canais vão disponibilizar uma média mensal de 800 filmes e séries, com cerca de 70 estreias, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Os primeiros destaques dos canais para janeiro já são conhecidos:

TVCine Top

Dia 14 Rocketman

Dia 17 Hellboy

Dia 18 Captive State - Cercados

Dia 19 Snu

Dia 24 Shazam!

Dia 25 Bucha e Estica

Dia 26 Parque das Maravilhas

Dia 31 Alita – Anjo de Combate

TVCine Edition

Dia 17 Terra Franca

Dia 22 O Grande Circo Místico

Dia 25 A Favorita

Dia 29 Diamantino

TVCine Emotion

Dia 17 Uns Pais do Pior

Dia 19 Teen Spirit – Conquista o Sonho

Dia 23 A Pequena Chefe

TVCine Action

Dia 17 O Intruso

Dia 22 O Massacre De Amityville

Dia 29 Perigo no Pântano

Novas séries e temporadas:

TVCine Emotion

Dias 14 e 15: Noites Chicago: Chicago Fire T8 | Chicago Med T5 | Chicago P.D. T7 (todas as terças e quartas)

Dia 16: UnReal T1 (todas as quintas)

TVCine Action

Dia 14 Prodigal Son T1 (todas as terças)

Dia 15 Evil T1 (todas as quartas)

Dia 16 Six T1 e Seal Team T3(todas as quintas)

Dia 20 Waco T1 (todas as segundas)

Já confirmados em fevereiro:

A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2

MIB: Homens de Negro - Força Internacional

FBI Most Wanted T1

A Herdade

Vitalina Varela