A entrada do Casa e Cozinha numa nova operadora surge dias depois de o canal estrear a sua nova produção original "Ó da Casa", apresentado por Joana Laranjeira, arquiteta e criadora de conteúdos digitais. A nova aposta é emitida às quintas-feiras, pelas 21h30, e promete dar dicas para surpreender os fãs de bricolage e decoração.

Além de "Ó da Casa", o canal Casa e Cozinha disponibiliza um leque variado de produção nacional e internacional, com formatos como "Os Amigos do Chef", "Pastelaria para Todos" ou "A Nossa Cozinha", para além de "Property Brothers: Forever Home", com os famosos Irmãos Scott, "Comer pelo Mundo", com Verónica Zumalacárregui, e "Os 22 Minutos de Julius".

"Estamos muito satisfeitos por poder oferecer o nosso canal a todos os assinantes do MEO, levando até casa de mais portugueses conteúdos com o selo de qualidade de uma marca pioneira. O Casa e Cozinha, que tem mostrado o melhor que se faz em Portugal em termos de produção própria, dando às famílias oportunidade para se inspirarem e encontrarem ideias para reformular espaços ou elaborar refeições mais criativas e saudáveis", refere Susanna Barbato, administradora da DREAMIA.