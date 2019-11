"Os boatos estão corretos... Emma Coronel, a mulher de El Chapo, está a chegar ao #CartelCrew", escreveu o canal VH1 na sua conta no Twitter.

Coronel, de 30 anos, é mãe das gémeas de Joaquín 'Chapo' Guzmán, de 62 anos, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo e sentenciado a prisão perpétua em julho, depois de um julgamento histórico que durou três meses em Nova Iorque.

Coronel esteve presente no tribunal quase diariamente e no final do julgamento anunciou que queria lançar uma coleção de roupa com o nome do marido.