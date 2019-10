Este domingo, dia 20 de outubro, foi para o ar o segundo episódio semanal de "Casados à Primeira Vista". A emissão contou com novidades, incluíndo a entrada de um novo casal - o Lucas e a Anabela.

Segundo a produção do programa, Lucas tem 30 anos e é do Seixal. "Construiu o seu próprio negócio, depois de ter voltado de uma missão em Moçambique, onde esteve para cumprir os objetivos da sua religião (é mórmon). É religioso mas nalguns aspetos afasta-se dos preceitos da sua comunidade", explica o canal no site oficial.

Já Anabela é descrita como "uma lutadora". " Divorciada, que trabalha num restaurante, estuda à noite para ser cabeleireira e ainda faz outros 'biscates'. Destemida e apaixonada pela vida, vivendo-a intensamente", acrescenta a SIC.