No próximo domingo, 10 de novembro, no episódio especial da semana, os concorrentes de "Casados à Primeira Vista" têm de decidir novamente se querem continuar ou desistir do programa.

Na emissão semanal, Anabela e Lucas vão desistir do concurso. Uma fonte próxima da concorrente contou, citada pelo site A Televisão, o casal se desentendeu, afastado-se do programa durante "dois ou três dias" e "sem dizer nada a ninguém".

Segundo a TV Mais, alguns dos casais tentaram desistir na primeira oportunidade, mas a produção conseguiu convencer os concorrentes a continuar por mais algumas semanas.