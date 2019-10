A nova temporada de "Casados à Primeira Vista" estreou no passado domingo, dia 13 de outubro, na SIC. Apesar de estar no ar há apenas de uma semana, os episódios já se encontravam gravados e alguns dos casais não "sobreviveram" fora do pequeno ecrã.

De acordo com várias publicações, três dos casais que participam na segunda edição do programa já se divorciaram.

Paulo e Ana Raquel terminaram a relação três semanas depois de terem subido ao altar, avança a TV 7 Dias. "Estava na cara que aquilo não ia resultar, não faz o género dela de todo. Não percebo que raio de especialistas são aqueles", frisou um amigo da concorrente à publicação.

Já segundo a TV Guia, Hugo e Inês também se separaram no final das gravações do programa da SIC.

Segundo a revista Maria e a TV 7 Dias, Marta e Luís também acabaram o relacionamento depois das gravações dos episódios da segunda temporada do programa. "Eles estiveram juntos algum tempo. A Marta já saiu do programa e já não tem nada com o Luís, cada um foi à sua vida", disse uma fonte próxima à publicação, adiantando ainda que a concorrente namorou com Dave, que participou na primeira edição.

Depois do final da primeira temporada "Casados à Primeira Vista", todos os casais que se conheceram no programa separaram-se.