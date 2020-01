A Netflix vai apostar num novo reality show. A primeira parte de "Love is Blind" estreia no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, e os cinco episódios finais da produção chegam no final do mês, no dia 27.

No reality show, os concorrentes conhecem a sua cara metade, sem nunca a verem. Na descrição do programa, a Netflix explica que ao longo dos episódios, "sem distrações do mundo exterior, os solteiros conversam com uma corrente sobre possíveis interesses amorosos".

Depois de se conheceram através de conversas, os participantes fazem o pedido de casamento e só depois é que se encontram cara a cara com a/o noiva/o.

Depois do casamento, a produção do programa vai continuar a acompanhar as vidas dos concorrentes.

Veja o trailer: