Catarina Furtado foi uma das convidadas da emissão deste domingo, dia 13 de dezembro, do programa "Hoje É Domingo", da RTP1. Ao ser recebida por Vera Fernandes e João Paulo Rodrigues, a apresentadora foi surpreendida com um vídeo sobre a sua carreira.

Ao ver a reportagem especial sobre o seu percurso, Catarina Furtado não conseguiu esconder as emoções. "Quero dar os parabéns a quem produziu esta sequência de imagens (...) São quase 30 anos a andar para trás, quero agradecer o carinho com que foi feito. Eu estou comovida porque cada imagem faz-me lembrar as pessoas que estavam ao meu lado em cada projeto e, em alguns casos em particular, as pessoas que me fizeram ser aquilo que eu sou, feliz", frisou.

"Houve ali uma frase muito bonita (...) É não te deixares ser nunca manipulada ou manobrada para seres alguma coisa que não és", acrescentou a apresentadora da RTP1.