"Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil" conquistou a liderança do ranking de séries mais vistas da Netflix em Portugal. A produção estreou-se no passado dia 10 de fevereiro e tem sido elogiadas pelos espectadores.

Do Joe Berlinger ("Conversas com um Assassino: As Gravações de Ted Bundy" e "Paradise Lost"), a primeira temporada da nova série documental "desconstrói os mitos e os mistérios por detrás de locais onde famosos crimes contemporâneos foram cometidos".

"Ao longo de quase um século, o Hotel Cecil da baixa de Los Angeles tem estado ligado a alguns dos mais notáveis eventos da cidade, desde mortes a pernoitas de assassinos em série. Em 2013, a estudante universitária Elisa Lam encontrava-se hospedada no Cecil antes de desaparecer e dar início a um frenesim mediático, mobilizando a comunidade global de detetives da Internet ansiosos por resolver o caso. O desaparecimento de Lam foi o mais recente capítulo da história complexa do hotel e traz-nos um olhar arrepiante e cativante a um dos mais infames locais de Los Angeles", resume o serviço de streaming.