À semelhança do ano passado, os canais FOX e FOX Movies vão transmitir em exclusivo a cerimónia organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A 92ª edição dos Óscares será transmitida em direto, no próximo dia 9 de fevereiro, a partir das 01h00, em ambos os canais.

"Na FOX os espectadores têm a possibilidade de assistir à noite mais glamorosa do ano na íntegra, com comentários em português. Já no FOX Movies será emitida a versão original da cerimónia, sem locução ou tradução", avança o canal em comunicado.

O especial terá início às 23h30 com uma emissão exclusiva da red carpet. "Os espectadores portugueses poderão acompanhar, nos canais FOX e FOX Movies, as tendências da moda deste ano, as entrevistas com os nomeados e vencedores de edições passadas e começar a viver o ambiente dos Óscares, uma hora e meia antes da cerimónia de entrega que terá início à 01h00", acrescenta a FOX.

Em Portugal, a cerimónia começou a ser transmitida em direto na televisão desde 1992.