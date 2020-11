O próximo ano vai arrancar com grandes apostas no Disney+. Esta quinta-feira, dia 12 de novembro, o serviço de streaming anunciou que a série "WandaVision" se estreia a 15 de janeiro.

"Chegou uma nova era. 'WandaVision', da Marvel Studios, uma série original disponível a 15 de janeiro no Disney+", anunciou o serviço de streaming nas redes sociais.

Veja o teaser:

Protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, que retomam as personagens encarnadas em filmes dos Vingadores, "WandaVision" é a primeira série exclusiva dos Marvel Studios para o Disney+. "A combinação entre um clássico televisivo e o Universo Cinematográfico Marvel, no qual Wanda Maximoff e Vision, ambos com superpoderes e a viver uma vida suburbana perfeita, começam a suspeitar que nem tudo é o que parece", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Matt Shakman realizou os episódios da primeira temporada e Jac Schaeffer é o principal argumentista da série da Marvel Studios.

Veja o trailer: