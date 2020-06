A British Academy of Film and Television Arts revelou a lista de nomeados para a edição de 2020 da vertente de televisão dos prémios BAFTA (os prémios de cinema já foram entregues no início do ano). "Chernobyl", minissérie sobre o desastre nuclear de 1986, lidera a corrida com 14 nomeações, seguida por "The Crown", série britânica da Netflix, que luta por sete prémios, incluindo o de Melhor Série de Drama.

Vencedora do galardão de Melhor Série de Drama em 2019, "Killing Eve", de Phoebe Waller-Bridge, falhou a nomeação - além de "The Crown", "The End of the F ** king World", "Gentleman Jack" e "Giri/Haji" estão na corrida pelo galardão.

Já na categoria de Melhor Série Internacional, a corrida "Euphoria", "Succession", "Unbelievable" e "When They See Us" estão na disputa pelo troféu. "A Confession" (ITV), "Chernobyl" (Sky Atlantic), "The Victim" (BBC One) e "The Virtues" (Channel 4) estão nomeadas na categoria de Melhor Minissérie.

O galardão para Melhor Atriz nos BAFTA TV 2020 vai ser disputado por Jodie Comer, de "Killing Eve", Glenda Jackson, que faz parte do elenco de "Elizabeth is Missing", Suranne Jones ("Gentleman Jack") e Samantha Morton, que faz parte do elenco de "I Am Kirsty".

Stephen Graham ("The Virtues"), Jared Harris ("Chernobyl"), Takehiro Hira ("Giri/Haji") e Callum Turner ("The Capture") estão nomeados para Melhor Ator.

