"Chernobyl" é o mais recente sucesso televisivo e para muitos espectadores é já uma das melhores séries de 2019. E a prova disso é que a produção da HBO conquistou esta semana a liderança do TOP 250 TV do site IMDb.

A série foi avaliada pelos fãs em 9,6 (numa escala de 0 a 10) - mais de 140 mil utilizadores do IMDb avaliaram a produção. De acordo com a Variety,"Chernobyl" bateu todos os recordes e conquistou a melhor avaliação de todos os tempos no site de cinema e televisão.

A série da HBO ultrapassou "Planet Earth II", "Band of Brothers", "Breaking Bad" e "A Guerra dos Tronos".

"Chernobyl" recria a "história do acidente nuclear em 1986, uma das piores catástrofes da história causadas ​​pelo homem, e dos corajosos homens e mulheres que se sacrificaram para salvar a Europa de um desastre inimaginável, lutando contra a cultura da desinformação".