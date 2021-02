A primeira temporada de "Cidade Invisível" estreou-se recentemente na Netflix e tem conquistado os espectadores - este domingo, dia 7 de fevereiro, a produção brasileira chegou ao quarto lugar do ranking diário das séries mais vistas na plataforma.

Descrita como "arrepiante e sinistra", a série acompanha um homem que, depois de uma tragédia familiar, descobre criaturas míticas que vivem entre os humanos. Ao longo dos episódios, o protagonista "apercebe-se de que elas têm a chave para o seu misterioso passado".

"Na primeira série de ação com atores reais de Carlos Saldanha, um inspetor ambiental descobre um mundo oculto de entidades mitológicas do folclore brasileiro quando estabelece uma ligação entre o misterioso aparecimento do cadáver de um golfinho de água doce numa praia do Rio de Janeiro e a morte da sua adorada mulher", resume a Netflix.