"Why Are You Like This" é uma das mais recentes estreias da Netflix. A primeira temporada da série australiana conta com seis episódios com a duração média de 23 minutos.

Protagonizada por Naomi Higgins (Penny), Olivia Junkeer (Mia) e Wil King (Austin), a série descrita como "cínica, obscena e irreverente" segue um grupo de jovens amigos. "Três amigos tentam conciliar carreira, diversão, políticas de identidade, curtes e noites loucas nesta acutilante sátira sobre a vida dos jovens de 20 anos em Melbourne", resume o serviço de streaming.

No arranque da série, "embora sempre de pé atrás, Mia dá um passo à frente e luta por encontrar (e manter) um emprego". Já "Penny adota a pose poderosa de Austin e confronta um colega", adianta a Netflix.

A série australiana foi criada por Mark Samual Bonanno, Naomi Higgins, Humyara Mahbub.