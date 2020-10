Cláudio Ramos e Teresa Guilherme são a nova dupla da TVI e vão apresentar, em 2021, "Big Brother - Duplo Impacto"). A nova temporada do reality show vai contar com os "melhores concorrentes" de "Big Brother 2020" e de "Big Brother - A Revolução".

A novidade foi revelada por Cristina Ferreira, durante o seu programa. "Duas pessoas que vão iniciar um caminho que todos julgaram distante", frisou. "Tivemos momentos em que achámos que não seria possível", acrescentou a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Nas redes sociais, entre os espectadores, a novidade foi um dos temas mais comentados.

Leia algumas das reações:

Cláudio Ramos apresentou a primeira temporada do ano e Teresa Guilherme, que foi a primeira cara do programa em 2000, conduz agora “Big Brother – A Revolução” que vai terminar a 31 de dezembro.

A apresentadora diz estar feliz por "fechar em dupla o ciclo de um programa que ficará para sempre na sua vida". Já Cláudio Ramos agradece "a oportunidade de trabalhar com a apresentadora que marcou uma era neste género. Será um casamento feliz".

A TVI sublinha que neste momento todas as atenções estão centradas na temporada que está no ar e que todos os dias "cativa mais espectadores". "Em dezembro serão dadas todas as informações sobre como funcionará, durante quantas semanas e qual o número de concorrentes do 'Big Brother – Duplo Impacto'", explica o canal.