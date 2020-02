Cláudio Ramos vai ser o apresentador do "Big Brother 2020", que estreia em março na TVI. A notícia foi confirmada esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, pela estação de Queluz de Baixo.

Depois de alguns rumores sobre a reação de Cristina Ferreira à saída do seu "vizinho" da SIC, o apresentado partilhou uma mensagem na sua conta no Instagram. "A minha Cristina, sei que a está ‘triste’ não comigo, mas pela situação. Está orgulhosa porque me viu sair na procura do que quero, mas triste porque me quer ao seu lado. Ela é das que gosta que as pessoas não tenham medo de mudar, de arriscar, de acreditar. A Cristina para mim foi gigante", começou por escrever.

"Eu sabia que ia ser assim quando nos encontrássemos. Deu-me espaço e a liberdade de me reinventar. Deixou-me criar um ‘vizinho’ que entrou em casa e no coração de toda a gente e isso, por mil anos que viva, nunca me irei esquecer. Tenho claro na minha cabeça que a nossa história não acabou aqui, como tenho claro que em outra vida qualquer já nos tínhamos cruzado. Sei que nunca lhe falhei, mesmo quando eventualmente, entre ela e os seus botões, pudesse ter medo que eu falhasse, porque correu riscos e confiou. É difícil confiar neste meio", frisou.

No texto, o apresentador frisa ainda que "a Cristina é uma pessoa especial": "Tem a generosidade dos que sabem o que custa provar que somos mais do que nos colaram à pele. Se houvesse uma palavra para a descrever seria ‘generosidade’. Porque foi esta Cristina que encontrei e onde aprendi a descansar a alma quando a levava mais desassossegada. Nesta mudança tive-a todos os dias na cabeça. Mas ela entende de mudanças e percebe uma alma inquieta à distância".

"Por muito que a vida mude, que eu vá para aqui ou ela para ali, o que não quero mudar é o que o meu coração sente por ela. Está gravado. Vai ficar guardado num lugar bom, onde só cabem coisas boas. Vou fazer de conta que é uma caixa cheia de brilhantes por fora, como o mundo a vê, mas suave e sossegada por dentro, como o mar a sente e como eu a percebi. Sempre! Até já minha vizinha do coração. Sabes melhor que ninguém que amar é ‘deixar ir’. Não sei se tive tempo de te dizer hoje. Gosto muito de ti e chego a acreditar que entre nós é amor", escreveu.

Leia o post: