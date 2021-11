Na emissão desta quinta-feira, dia 18 de novembro, de "Dois às 10", Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz estiveram à conversa com Marta Matos, que sofre esclerose múltipla. O apresentado comoveu-se com a história e decidiu ajudar a família.

"Sinto-me privilegiado por ter uma filha com muita saúde e fazer este programa todos os dias", frisou Cláudio Ramos. "Se me permite Marta, porque isto não estava combinado com ninguém nem sequer falei com a Maria sobre isto... Se me permitir, pago-lhe esses equipamentos porque sinto-me muito privilegiado por ter uma filha com muita saúde", frisou.

"Não me custa nada. Acho que é uma forma de eu ir para casa mais tranquilo, de tantas vezes me levantar e me queixar e sou um privilegiado", rematou.

Veja o vídeo: