A segunda parte de "Club Istanbul", uma das grandes surpresas de 2021 da Netflix, estreia-se esta quinta-feira, dia 6 de janeiro. A série turca que conquistou fãs em todo o mundo com os primeiros episódios é baseada numa história verídica passada na Istambul da década de 1950, uma época vibrante e plena de mudanças.

A série acompanha Matilda, personagem que recebe um perdão e é libertada da prisão ao fim de 17 anos. "No seu primeiro dia em liberdade, ela parte em busca da filha adolescente, Raşel, que foi criada como órfã enquanto a mãe cumpria pena e se tornou uma jovem rebelde. Quando Matilda descobre que a filha foi acusada de sabotar uma discoteca, ela confronta o dono, que a força a assinar um cheque em branco e a trabalhar para ele a fim de saldar a dívida", resume o serviço de streaming.

"Nesse estabelecimento, Matilda conhece os seus colegas, um grupo eclético de pessoas de origens e religiões diferentes, que acabam por superar as suas diferenças e egos para se tornarem uma família muito sui generis. Com o tempo, acabamos por descobrir o motivo pelo qual Matilda foi presa, e o que faz com que ela se oponha ao amor de Raşel por um jovem taxista muçulmano", adianta a Netflix.