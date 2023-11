"É a primeira vez na história da televisão portuguesa que um canal do cabo vence a estação de Queluz de Baixo", frisa o Correio da Manhã na sua edição online.

No passado sábado, dia 18 de novembro, a CMTV foi o terceiro canal mais visto do dia, ficando apenas atrás da SIC e RTP1. A estação de televisão do grupo Confina ultrapassou a TVI, que conta com emissão em sinal aberto.

No total, a CMTV registou 9.7 de share, com uma média 223 mil telespectadores a cada minuto do dia. Já a TVI conquistou 9.5% de share (média de 219 mil espectadores).

O resultado do canal deve-se, em parte, à emissão "Alerta CM – Grávida Desaparecida na Murtosa", que liderou entre as 15h00 e as 17h40. No total, o programa conquistou 14.1% de share, sendo visto por cerca de 395 600 pessoas.