Kevin Spacey admitiu que os seus comportamentos com outros homens ultrapassaram os limites e que está falido, com a sua casa em Baltimore prestes a ser vendida em leilão para pagar 'muitos milhões' em dívidas.

O ator norte-americano de 64 anos fez as revelações no programa Piers Morgan Uncensored, transmitido na terça-feira, na entrevista mais mediática desde que foi absolvido no ano passado de acusações de agressão sexual em julgamentos nos EUA e no Reino Unido.

Questionado por Piers Morgan sobre o que definia como o mau comportamento que admitiu, Spacey respondeu que foi 'ultrapassar os limites'.

'Ser muito prático, tocar alguém sexualmente de uma forma que não sabia na altura que não queriam. Pessoalmente acariciei as pessoas, fui gentil com as pessoas, é assim que sou. A tentar começar uma relação, não queremos ser agressivos. Quer-se ser gentil. Ver se responderão positivamente', esclareceu.

"Estou absolutamente 150% preparado para assumir a responsabilidade pelas coisas que fiz e pelos erros que cometi. Mau, mau, mau comportamento às vezes", acrescentou.'

Com dois Óscares no currículo, o ator viu a sua carreira implodir por causa de várias acusações de crimes sexuais, na vaga que surgiu com o movimento #MeToo no final de 2017.

créditos: YouTube

Ao longo de mais de hora e meia falou-se de temas como a saúde mental, infância, o antigo produtor condenado por crimes sexuais Harvey Weinstein, relações pessoais, as novas alegações de um recente documentário do canal britânico Channel 4, batalhas de arrogância e ego, a forma como a Netflix o despediu da série "House of Cards" e como nunca mais falou com a colega Robin Wright ('Acho que, ao se distanciar de mim, permitiu que não tivesse que responder a muitas perguntas').

E também o impacto dos processos nas suas finanças: quando Morgan perguntou a Spacey onde estava atualmente a viver, a resposta é que ia deixar de ter uma residência permanente pois está praticamente falido.

'É engraçado que faça essa pergunta porque esta semana, onde moro em Baltimore, a hipoteca está a ser executada. A minha casa está a ser vendida em leilão. [...]. Portanto, tenho que voltar e empacotar as minhas coisas. [...] Daí que a resposta a essa pergunta seja: não tenho certeza de onde vou morar agora, mas tenho estado em Baltimore desde que começámos a filmar lá ‘House of Cards’. Mudei-me para lá em 2012. Essa é a minha casa desde 2016', contou.

"Não consigo pagar as contas que tenho", esclareceu sobre o motivo da venda, comovendo-se ao dizer que quase pediu falência por duas vezes e está sem dinheiro.

O ator também disse que ainda tem muitas contas de advogados que não conseguiu pagar e 'muitos milhões' em dívidas, que não quis quantificar.

Quando Morgan quis saber quais os planos para o futuro próximo, Spacey respondeu simplesmente reerguer-se ['Get back on the horse'].

VEJA TODA A ENTREVISTA.