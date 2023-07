O antigo guarda-redes Shaka Hislop é um dos comentadores do canal de televisão ESPN.

Durante a emissão especial de antevisão ao jogo entre o Real Madrid e Milan, na Califórnia, o ex-futebolista sentiu-se mal e desmaiou em direto. Shaka Hislop caiu no relvado do campo e foi rapidamente socorrido pelo apresentador Dan Thomas.

No intervalo do jogo, o apresentador do canal norte-americano adiantou que o colega "estava bem". "Ele está consciente, está a falar", explicou.

"É muito cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas o importante é que o Shaka está consciente e também falámos com a família dele", acrescentou.

