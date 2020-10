A relação entre Pedro Crispim e Fanny Rodrigues, comentadores de "Big Brother - A Revolução" tem dado que falar. Na emissão do "Extra" desta quinta-feira, dia 8 de outubro, o comentador da TVI respondeu a alguns ataques da colega.

Em direto, o consultor de moda "resolveu surpreender a ex-concorrente do 'Secret Story 2' com um garrafão de azeite muito especial", frisa o canal. "Entope as artérias dos colegas, é uma pessoa gordurosa, sem noção, cheira a poliéster com esta roupinha dos trezentos, estilo low cost, #estudasses", disse o comentador, frisando que estes eram os ingredientes do "azeite Fanny".

"A pessoa que teve a brilhante ideia de a colocar aqui, devia ser despedida", rematou. Já Fanny prometeu responder em breve.

