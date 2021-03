João Mendonza foi o protagonista da segunda ronda de atuações do "All Together Now". No passado domingo, dia 14 de março, o músico subiu ao palco para interpretar o tema "Caruso", de Lucio Dalla.

Com a atuação, que dedicou ao avô falecido, vítima de COVID-19, o concorrente conquistou os 100 jurados do programa de talentos da TVI.

Veja aqui a atuação.

João Mendonza já conta com uma carreira no mundo da música, fazendo parte do grupo Passione. Segundo Agência Ecclesia, em 2018, o concorrente e os colegas do trio entregaram um álbum ao Papa Francisco na Praça de São Pedro e, no dia seguinte, atuaram na Igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma.