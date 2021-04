Cândida Pinto foi uma das concorrentes da primeira edição de "Hell's Kitchen", programa apresentado por Ljubomir Stanisic, na SIC. Em entrevista à TV Mais, a chef brasileira criticou o formato, explicando que decidiu concorrer por achar que o programa "seria um bom divisor de águas entre a carreira de modelo e a de cozinha".

"Parece que, ao contrário do que queria, as duas coisas têm-se juntado cada vez mais", frisou à revista. "Nenhum do feedback que recebi durante a minha permanência no programa foi relacionado as minhas habilidades como cozinheira mas, sim, sobre o meu corpo, por isso já não queria mais estar ali", confessou a concorrente do programa da SIC.

"Nunca ouvi nada parecido na vida real, dentro das cozinhas exigentes pelas quais passei, mesmo sendo um ambiente muito machista. Nunca pensei sofrer ataques pessoais, assim num nível de misoginia tão absurdo, no mundo da televisão", sublinhou à TV Mais.

ERC confirma queixas contra programa de Ljubomir Stanisic

"Hell’s Kitchen" estreou-se em março na SIC e já motivou várias queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, segundo a N-TV, site do Jornal de Notícias. A entidade "confirma a receção de participações contra o programa" de Ljubomir Stanisic na SIC, acrescentando que as mesmas "estão em apreciação".

"Quando houver uma decisão a respeito das mesmas, a ERC procederá à sua divulgação pública. Nessa altura ficará também público o número de participações apreciadas e o seu teor", avança a ERC em resposta à publicação.

Na nota, o regulador "informa que o número de participações recentemente rececionadas sobre alegados comentários/ observações de pendor sexista emitidos" tem aumentado.

"Até à conclusão da sua análise, a ERC não prestará detalhes adicionais", remata a ERC.