Nora Barton, de 96 anos, é uma das protagonista da atual edição de "Got Talent", do Reino Unido. Apesar de ainda só ter participado na primeira fase de audições - as gravações da temporada foram interrompidas devido à pandemia da COVID-19 -, a concorrente conquistou os jurados e o público.

Na audição, Nora Barton cantou um dos seus temas favoritos, acompanhada ao piano pela filha. Para o The Sun, a atuação nostálgica "aqueceu os corações" de todos os jurados e dos espectadores.

No final da audição, todos os elementos do júri votaram "sim", para a passagem de Nora Barton à próxima fase, que será gravada nos próximos meses.

Nas redes sociais, a atuação soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo: