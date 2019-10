A segunda temporada de "Casados à Primeira Vista" tem conquistado os espectadores e as conversas do programa da SIC têm dado que falar nas redes sociais. O episódio do passado domingo, dia 27 de outubro, gerou alguma polémica depois de Liliana ter acusado o marido (Pedro) de ser "sufocante".

Nas redes sociais, o concorrente defendeu a sua companheira. "Não sejamos incorrectos perante uma mulher e mãe. A Liliana mereceu, merece e merecerá sempre o meu respeito e admiração pelo o que superou na vida! Seremos amigos sempre!", escreveu na sua conta no Instagram.

Em resposta, Liliana agradeceu o apoio. "Obrigado meu querido. Sabemos bem que o que passou na TV não foi dito em contexto depreciativo de imagem nem o teu carácter e que só passa cá para fora o que gera polémica. O que vale é que sempre falámos e falamos de tudo. Por isso, estamos unidos", frisou a concorrente do programa da SIC.