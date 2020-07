Depois de terem estado frente a frente no "Extra" do "Big Brother", 'A Pipoca Mais Doce' (Ana Garcia Martins) e Sónia Jesus encontraram-se novamente. Esta terça-feira, dia 7 de julho, a antiga concorrente do reality show e a comentadora estiveram no "Você na TV", da TVI.

Durante a conversa, a antiga concorrente do reality show reagiu aos comentários de 'A Pipoca Mais Doce'. "Tu não criticas, tu humilhas", começou por defender Sónia. "Tu és paga para comentar e não para humilhar. És famosíssima por falar mal das pessoas, é a tua profissão", acrescentou.

"Tudo o que disse sobre foi enquanto concorrente", frisou a comentadora do programa da TVI, recordando alguns dos momentos mais polémicos do reality show.

Veja aqui o vídeo.