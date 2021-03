Nas últimas semanas, Edmar, um dos concorrentes de "Big Brother - Duplo Impacto", pediu à produção do reality show para ouvir alguns temas das Little Mix. No programa da TVI, o jovem revelou que é fã da girl band britânica e esforçou-se para conseguir cumprir o seu objetivo.

Os momentos em que Edmar pede à produção para ouvir Little Mix chegaram ao Twitter e as Little Mix não ficam indiferentes. "Alguém pode pôr a tocar 'Sweet Melody' já?', escreveu a girl band nas redes sociais, num comentário assinado por Leigh-Anne Pinnock.

O pedido das britânicas e do concorrente foi realizado pela produção do reality show da TVI esta terça-feira, dia 9 de março. Durante o dia, "Sweet Melody" tocou na 'casa mais vigiada do país' e Edmar não escondeu a emoção.

Veja o vídeo: