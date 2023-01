Fase após fase, Gustavo Reinas continua a conquistar os mentores e os espectadores do "The Voice Portugal". Na gala em direto deste domingo, dia 1 de janeiro, o jovem concorrente interpretou o tema "É isso aí", a versão em português de "The Blower's Daughter", de Damien Rice.

"Ele é o mais novo em competição e parece um milagre ou assustador... a capacidade que tu tens na tua voz", elogiou Marisa Liz, mentor de Gustavo Reinas. "O Gustavo é um caso muito sério na música", acrescentou a cantora.

"O jovem candidato pegou na sua guitarra, tocou e encantou", destaca a produção do programa de talentos.

Veja aqui o vídeo.