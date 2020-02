Na emissão deste domingo, dia 2 de fevereiro, do "Got Talent Portugal", Tiago Eusébio foi um dos protagonistas. "O talento de Tiago Eusébio vive do equilíbrio em pódio. É autodidata e ninguém da sua família faz desporto ou está área do espetáculo. Sempre gostou das artes circenses e de ginástica", explica a produção.

Com a sua atuação, o concorrente conquistou o botão dourado de Pedro Tochas. "É um privilégio estar aqui na primeira fila a ver", frisou o jurado.

"Quando cresceu, quis fazer algo relacionado com as artes. No início, a família não acredita muito, pois nesta área é comum começar a treinar muito jovem. Tiago só começou com 18 anos mas, aos 20 anos, decidiu ir para França estudar e ir em busca de uma melhor oportunidade de trabalho na área. Quando lhe perguntam quem é a pessoa que mais o apoia, ele responde 'ele mesmo'", acrescenta o comunicado.

A atuação surpreendeu os jurados e o público.

Veja o vídeo: