Depois de "BB 2020", "Big Brother - A Revolução" e de "BB Duplo Impacto", a TVI vai voltar a apostar numa edição do reality show. A nova temporada do programa estreia no dia 12 de setembro, confirmou o canal em comunicado.

De acordo com a TVI, antes de serem recebidos pelo Big Brother na sua nova casa, os concorrentes vão cumprir um período de isolamento.

"Na noite de 12 de setembro as câmaras da casa mais vigiada do país voltam a ligar-se e as portas vão abrir-se para receber os primeiros moradores. Após três meses de inscrições, são mais de 18 mil os candidatos que desejam entrar na casa mais famosa do país. Em apenas 36 horas a nova edição recebeu 3980 inscrições e a 20 de agosto, último dia de inscrições, o novo 'BB' contava com mais três mil inscritos do que na edição anterior", revelou o canal.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, "o processo de seleção é rigoroso para escolher os concorrentes que vão fazer parte desta experiência inesquecível, onde os escolhidos vão enfrentar desafios que vão por à prova as suas capacidades físicas, a perícia e inteligência mas, acima de tudo, a sua resiliência".