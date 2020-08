"Para o bem e para o mal, nos últimos três meses, o mundo cá fora não parou", frisou a voz do "Big Brother" antes de mostrar um resumo dos acontecimentos que marcaram os últimos meses. A reportagem arrancou com imagens de concerto de Andrea Bocelli na Catedral de Milão e a notícia da morte do ator Pedro Lima, aos 49 anos.

A produção do reality show da TVI revelou ainda aos concorrentes o ponto de situação da pandemia da COVID-19 pelo mundo e mostrou as imagens da morte de George Floyd. Já no segundo vídeo foi revelado aos concorrentes o número de mortes por COVID-19 no Brasil e feito o ponto de situação em Portugal. Os participantes ficaram ainda a par das últimas notícias sobre o caso Madeleine McCann.