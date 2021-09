"Confissões de uma garota excluída" estreia-se esta quarta-feira, dia 22 de setembro, na Netflix. O filme realizado por Bruno Garotti conta com Klara Castanho, Fernanda Concon, Kiria Malheiros, Stepan Nercessian, Júlia Rabello, Rosane Gofman, Lucca Picon, Marcus Bessa e Gabriel Lima no elenco.

Baseado no livro "Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática", de Thalita Rebouças, a produção brasileira segue Tetê, jovem que se sente rejeitada, tanto na escola como em casa.

"Quando os seus pais desempregados são forçados a mudar-se para casa dos avós em Copacabana, no Rio de Janeiro, a jovem de 16 anos tem de começar do zero numa nova escola. Agora, ela vai fazer de tudo para não tornar a ser maltratada... e, quem sabe, fazer amigos e ter uma vida social", resume a Netflix.

Veja o trailer de "Confissões de uma garota excluída":