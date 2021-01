Fátima Lopes está de saída da TVI, anunciou o canal esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, em comunicado. Para já, a apresentadora não comentou os motivos que a levaram a deixar a estação de Queluz de Baixo, que adianta que a antiga anfitriã não aceitou dar seguimento ao novo projeto.

Este sábado, dia 9 de janeiro, vai para o ar o último trabalho da apresentadora na TVI. A partir das 14h20 poderá acompanhar a entrevista de Fátima Lopes a Iva Domingues, no programa "Conta-me".

Em antena, a estação de Queluz de Baixo partilhou um pequeno teaser da entrevista à apresentadora do "Big Brother - Extra". Em lágrimas, Iva Domingues recorda alguns dos momentos mais difíceis da sua vida. "Quando o meu pai morreu foi muito duro, mas pai é pai e filho é filho. E eu só tenho esta... e tem sido muito duro", confessa a apresentadora de Braga a Fátima Lopes.

A saída de Fátima Lopes da TVI

"Ao fim de 11 anos, chega ao fim a colaboração de prestação de serviços entre a apresentadora de televisão Fátima Lopes e a TVI", revelou o canal. Em novembro, na emissão especial "Futuro", apresentada por Cristina Ferreira, a TVI anunciou que a apresentadora iria conduzir uma versão de "C’è posta per te", programa italiano "que vive de histórias reais, contadas pelos seus protagonistas e que representa uma exaltação dos afetos ou uma tentativa de reaproximação entre pessoas que por algum motivo perderam o seu vínculo de ligação".

"Em 2021, a apresentadora deveria assumir a condução de um novo formato nas noites de fim de semana, o programa 'C’è posta per te'. No entanto e lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI", explica a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Na nota enviada, a estação de Queluz de Baixo deseja ainda sucesso a Fátima Lopes nos seus próximos projetos: "A TVI regista, com muito apreço, todo o trabalho desenvolvido em antena ao longo destes anos e deseja a Fátima Lopes os maiores sucessos futuros".

Fátima Lopes estreou-se na TVI há 11 anos, em 2010. "Agora É Que Conta" foi o primeiro formato conduzi pela apresentadora, seguindo-se "Pequenos Gigantes" ou "Let's Dance". Nos últimos anos, esteve à frente do programa de entrevistas "Conta-me Como És", que foi substituído por "Conta-me".

Fátima Lopes estreou-se na TVI há 11 anos, em 2010. "Agora É Que Conta" foi o primeiro formato conduzido pela apresentadora, seguindo-se "Pequenos Gigantes" ou "Let's Dance". Nos últimos anos, esteve à frente do programa de entrevistas "Conta-me Como És", que foi substituído por "Conta-me".

"A Tarde É Sua" foi o principal projeto de Fátima Lopes na estação de Queluz de Baixo. O talk show das tardes da TVI estreou-se em 2011 e esteve no ar durante quase 10 anos - o programa despediu-se do pequeno ecrã a 31 de dezembro de 2020 e foi substituído por "Goucha", de Manuel Luís Goucha.

Nas tardes da TVI, a apresentadora liderou durante oito anos consecutivos e apenas começou a perder depois da estreia do programa de Júlia Pinheiro, na SIC. Ao longo de quase 10 anos, "A Tarde É Sua" contou com 2500 emissões com milhares de convidados. "Nunca é fácil a despedida de de 10 anos de programas e de uma década que partilhámos juntos", disse Fátima Lopes no na última emissão do programa, que contou com uma mensagem especial de Marcelo Rebelo de Sousa - veja aqui.