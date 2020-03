Nas últimas semanas, várias séries de televisão interromperam as suas gravações devido ao surto do novo coronavírus (COVID-19). Segundo o The Hollywood Reporter, as séries sobre o mundo dos hospitais, como "Anatomia de Grey", "The Good Doctor", "The Resident", "New Amsterdam" e "Station 19", foram suspensas e decidiram ajudar os "hospitais reais" e instituições.

De acordo com a publicação, as equipas de produção das séries têm entregado algum do material usado nas gravações a equipas médicas. Ao The Hollywood Reporter, a produtora executiva de "Station 19", Krista Vernoff, contou que foram doadas 300 máscaras a uma corporação de bombeiros.

Já a equipa de "Anatomia de Grey" entregou equipamento de proteção individual (conjunto de toda a proteção que se usa para ver doentes com COVID-19) a hospitais de Los Angeles. O showrunner de "New Amsterdam", David Schulner, também confirmou que todo o material médico usado na série foi doado ao hospital Bellevue, em Nova Iorque.

A produção de "The Good Doctor" também entregou todo o material a hospitais e instituições do Canadá. Já a equipa de "The Resident" fez doações para o Hospital Grady Memorial.

Mais informações sobre o COVID-19.