Do lado de fora de um dos estúdios da RTP, em Lisboa, a luz vermelha acesa indica que estão a decorrer gravações e pede silêncio a quem entrar. Do lado de dentro, Luís Barata dá uma aula de matemática para todos os alunos dos 1.º e 2.º anos do país.

É a primeira vez em televisão do professor do Colégio Corte Real, na Moita, e a turma é maior do que o habitual, apesar de não conseguir ver nenhum dos seus alunos.

“É muito estranho. Aquilo que nos alimenta, entre aspas, e aquilo que nos dá aquele calor na alma é estarmos com os alunos e, portanto, esta é uma situação completamente diferente”, admitiu à Lusa, sublinhando que nesta nova experiência tudo é um desafio.

Luís Barata é um dos mais de 100 de professores envolvidos no espaço #EstudoEmCasa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória com aulas para os alunos do 1.º ao 9.º ano durante todo o terceiro período.

O desafio foi lançado pela Direção-Geral da Educação (DGE) e aceite pela estação de televisão pública, que em pouco mais de duas semanas montou um projeto que vai permitir tornar mais acessível o ensino em tempos de pandemia.

créditos: RTP

Elisabete Pires também adotou o estúdio de televisão como uma das suas novas salas de aula e considera que este projeto é sobretudo benéfico para os alunos que, por falta de meios, não conseguiram acompanhar o ensino à distância quando as escolas foram encerradas, em 16 de março, para conter a propagação do novo coronavírus.

“A vantagem é, sobretudo, para os alunos que, infelizmente, não podem ter acesso à Internet e a outros meios de comunicação mais modernos para que eles mantenham o contacto com a escola”, reconheceu a professora de Francês.

As primeiras aulas do #EstudoEmCasa começam a ser transmitidas na segunda-feira, mas as gravações só arrancaram no dia 09 de abril e o pouco tempo de preparação vai obrigar a equipa a trabalhar intensivamente durante o terceiro período. No final, estima o diretor da RTP Memória, Gonçalo Madail, serão cerca de 900 horas acumuladas de emissão.

O desafio estende-se também aos professores que têm nesta experiência o primeiro contacto com os bastidores da televisão e que, apesar do cenário de sala de aula pensado para ser o mais confortável possível, não deixam de se sentir nervosos em frente às câmaras.

“O projeto em si já é super desafiante e, depois nós somos assim apanhados muito de surpresa e tem de ser tudo no imediato” admite o professor de Matemática, considerando que o momento da gravação é o mais difícil de gerir.

Elisabete Pires também não está habituada às câmaras, mas admite que, no seu caso, um dos principais desafios é conseguir lecionar aos 7.º, 8.º e 9.º anos em simultâneo, isto porque devido ao grande número de disciplinas, as aulas de francês, bem como das outras línguas estrangeiras, são dirigidas a todos os alunos do 3.º ciclo.