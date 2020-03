Depois de terem anunciado que os programas ficaram sem público em estúdio, as equipas de produção dos principais talk shows anunciaram que as gravações vão ser suspensas nas próximas semanas.

Segundo a Entertainment Weekly, a NBC decidiu suspender os programas de Jimmy Fallon e de Seth Meyers. A revista Variety, avança ainda que o late night de Stephen Colbert também não será gravado.

Para já, programas como "The View", "The Wendy Williams Show" e "Live With Kelly and Ryan" vão ser filmados sem público. Os concursos como "Jeopardy!" ou "Wheel of Fortune" também não terão audiência em estúdio.

A epidemia do novo coronavírus (Covid-19) tem afetado a indústria do entretenimento. Em Portugal, os canais portugueses também têm seguido medidas idênticas - saiba mais aqui.

