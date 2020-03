Na emissão deste sábado, dia 21 de janeiro, no "Jornal da Noite", da SIC, foi para o ar uma reportagem com imagens de um motim no Reino Unido, que aconteceu em 2011. A peça foi apresentada como sendo um reflexo do que estaria a passar-se em Londres nos últimos dias devido ao encerramento de estabelecimentos como forma de travar a propagação do COVID-19.

"A SIC emitiu no Jornal da Noite de hoje (21/Março/2020) uma notícia falsa, com recurso a imagens de 2011. Toda a peça, que desmonto neste vídeo, está repleta de mentiras cuja única intenção só posso concluir ser uma - semear o pânico", escreveu o espectador Duarte Carreira no Twiter, partilhando o vídeo da reportagem.

Em resposta aos comentários, Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, pediu desculpa pelo erro. "A peça foi retirada do ar e seguir-se-á um pedido de desculpas público. Foi um erro absurdo de falta de verificação básica de um vídeo que estava a circular. Obrigado pelo aviso", sublinhou.

O vídeo soma milhares de visualizações e centenas de partilhas no Twitter.