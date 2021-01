Beau Willimon, criador de "House of Cards", da Netflix, está a preparar uma nova série de televisão, a primeira inspirada no popular jogo de tabuleiro "Risco" ("Risk"). No jogo, os jogadores têm de conquistar os territórios dos inimigos e criar um exército, movendo as suas tropas e vencendo as batalhas

Segundo o site IndieWire, o elenco e o enredo da adaptação para o pequeno ecrã ainda está em desenvolvimento. Ainda não há data de estreia prevista.

A aposta marca a primeira colaboração entre a oOne e Beau Willimon. A série é uma das prioridades da produtora, que também está a trabalhar na adaptação de "Monopólio" ou "Cluedo".

"Risco" ("La Conquête du Monde", no seu título original) foi criado por Albert Lamorisse em 1957 e tornou-se um dos jogos de tabuleiro mais populares do mundo.