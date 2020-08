A série portuguesa de investigação policial "Sul", que se baseia na crise financeira de 2013 no país, estreia dia 24 de agosto, na HBO Portugal. A produção estreou originalmente na RTP1, em setembro de 2019, e ainda pode ser vista na RTP Play, serviço de streaming do canal público - aqui.

Do tipo policial, com dez episódios, a série, que decorre em Lisboa, em plena crise financeira, foi exibida no European Film Market (EFM) do Festival de Cinema de Berlim.

"Julho de 2013. O calor abate-se sobre Lisboa, espesso e paralisante. Humberto (Adriano Luz), um inspetor da Polícia Judiciária niilista e socialmente incapaz, investiga o aparecimento do cadáver de uma mulher no cais da Rocha Conde de Óbidos. Enquanto a investigação decorre, um país angustiado por uma forte crise económica e social agita-se. Vítor Gaspar demite-se, Paulo Portas anuncia uma saída ‘irrevogável’. Dos centros de emprego repletos de gente e leilões de imóveis penhorados à Quinta Patiño, a investigação conduz-nos numa viagem alucinada às igrejas evangelistas da grande Lisboa, aos escritórios de advogados influentes, ao poder político, a bancos falidos e branqueamento de capitais", resume o serviço de streaming em comunicado.

Protagonizada por Adriano Luz, o elenco conta ainda com Jani Zhao, Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova, Ivo Canelas, Margarida Marinho, Adriano Carvalho, Nuno Lopes, Beatriz Batarda, Miguel Seabra, José Raposo, Filipa Cardoso, Miguel Guilherme, António Fonseca e Américo Silva.

De Edgar Medina e Guilherme Mendonça e com argumento de Edgar Medina, Guilherme Mendonça e Rui Cardoso Martins, "Sul" é realizada por Ivo M. Ferreira ("Hotel Império", "Cartas da Guerra").