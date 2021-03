"Sete anos depois de o ter criado, o 'Cristina ComVida' vê a luz do dia. Começa às sete (19h00) numa porta com o número da sorte. A mesma que procuro a cada instante. Sintam-se convidados a entrar", celebrou Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, o programa será "dinâmico, leve, num ambiente intimista, onde a apresentadora vai contracenar com várias personagens asseguradas pelo humorista Eduardo Madeira". "Surpresas, entrevistas e histórias de vida emocionantes fazem também parte deste novo projeto de Cristina Ferreira, que promete trazer boa disposição, humor e conforto aos finais de dia", adianta a TVI.

O novo programa da apresentadora irá decorrer na primeira casa do 'Big Brother'. "A ficção e a realidade cruzam-se neste programa, criando uma fusão natural e harmoniosa nunca antes vivida na televisão, transportando o espectador para uma casa real com os gostos pessoais da apresentadora. (...) Esta não é uma casa construída de raiz, mas sim, a renovação da primeira casa do 'Big Brother', dando agora lugar ao 'Cristina ComVida'. Cristina Ferreira é a anfitriã e vai partilhar as rotinas do seu quotidiano, numa versão muito próxima da sua própria casa", avança o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Já no documento de apresentação do talk show aos anunciantes, o canal sublinha que "os finais de tarde nunca mais serão as mesmos", prometendo "um formato inovador e arrojado onde a ficção se cruza com a realidade".

No programa, a apresentadora vai receber diariamente vários convidados e "partilhar as suas rotinas, os seus amigos, os seus segredos, os seus gostos, as suas gargalhadas, as suas preocupações, bem como muitas outras curiosidades".

"De forma descontraída, com o à vontade de quem está em casa, de segunda a sexta-feira a partir das 19 horas todas as atenções estarão centradas neste programa, porque é por lá que vão passar as grandes figuras da atualidade – atores, músicos, jornalistas, artistas, escritores, políticos, desportistas, entre tantos outros", explica a TVI.

"É também nesta casa que iremos conhecer histórias de vida emocionantes, trazidas por anónimos que procuram em Cristina Ferreira o conforto de um ombro amigo ou a alegria e força para seguir em frente. Histórias de coragem, conflito e sofrimento, mas também histórias de sucesso e felicidade", adianta o canal.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, o cenário do programa vai contar com várias divisões de uma casa - cozinha, casa de banho, quarta, sala de estar, sala multiusos e zona exterior. "O programa apresenta um cenário vivo, ou seja, irá mostrar o ambiente que se vive no exterior. Caso chova, os telespetadores irão ver chuva nas janelas da sala. Se estiver a escurecer, o público irá aperceber-se da luz a esbater-se e o sol a desaparecer", acrescenta a TVI.