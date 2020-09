Setembro chegou e, tal como prometeu Cristina Ferreira, foram apresentadas as primeiras novidades na TVI. A manhã desta terça-feira, dia 1 de setembro, arrancou com uma chamada da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal de Queluz para Manuel Luís Goucha.

Porém, o regresso de Cristina Ferreira à TVI não agarrou os espectadores. No primeiro dia do mês, a SIC liderou audiências, registando 21,6% de share diário. Já o canal de Queluz de Baixo conquistou 15,3% de share, ficando em segundo lugar.

Na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira reagiu aos resultados do primeiro dia de setembro. "Só agora percebi o quão especial foi o dia de hoje. O segundo, da caminhada. Recebi centenas de mensagens. Tanta gente a desejar-me sorte, a torcer, a perceber o brilho no olhar", começou por escrever.

"A TVI não ganhou hoje, não vai ganhar amanhã. Eu ainda não apareci na televisão, trabalhei muito. Continuo cheia de emails, tenho reuniões marcadas em todas as linhas da agenda, recebo mil vídeos do que está a ser trabalhado. Amanhã começo cedo outra vez. Muito se vai dizer nos próximos tempos e, no fim, uma leveza como nunca", frisou a apresentadora nas redes sociais.

"Vai dar certo. E não mudava uma vírgula. E eu até sou de mudar", confessou.