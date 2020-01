"Ela estava muito aflita porque tinha visto nas redes sociais que as pessoas não tinham gostado que eu a tivesse convidado (...) Ela não estava preocupada com ela, estava preocupada com as críticas que me tinham feito por eu a ter convidado. E eu disse-lhe para se fixar naqueles que a viram para além do cargo e perceberam o percurso de vida que teve até chegar aqui, porque esses é que importam", frisou.

Na noite de segunda-feira, a entrevista de Cristina Ferreira a Marta Temido liderou o top dos temas mais comentados no Twitter em Portugal.

Na reta final da conversa, Cristina Ferreira pediu para "brincar" com Marta Temida. Esses dentinhos não estão muito alinhados. Isso é falta de dentistas no Serviço Nacional de Saúde?", questionou a apresentadora de "O Programa da Cristina". "Não, Cristina. Eu vou contar a verdade: a minha própria dentista já foi interpelada por colegas (...) A verdade é que, quando era miúda, algumas das primas usavam aparelho e aquilo soava a muito doloroso. Portanto, não foi essa a opção. E, agora, o dente está cada vez mais torto. Mas é a vida, agora não tenho tempo", respondeu.