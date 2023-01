Na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira comentou o programa "Ex-periência", a mais recente aposta da TVI. "Quando nos propusemos a fazer este formato televisivo com a Fremantle não sabíamos se iria ser possível dada a dificuldade do casting", começou por lembrar a diretora de entretenimento e ficção do canal.

"Eram precisos ex-casais que quisessem viver a experiência, pessoas que, supostamente a vida já tinha separado. A coragem destas pessoas, a vontade de 'alguma coisa', o crescimento que vão ter, o exemplo que podem ser para tantos, merece uma atenção diária", frisou a apresentadora.

No texto publicado nas redes sociais, Cristina Ferreira confessou que se emocionou ao ver o programa: "Ao visionar o episódio de hoje dei por mim com as lágrimas a correr cara abaixo. Aquilo que vão dizer, a forma como o amor se vai manifestar, e quem somos nós para julgar os caminhos do amor, e também como o 'não dá mais mas tentámos' estará presente".

"Comunicar é ainda um dos maiores problemas conjugais (...) 'Ex-periência' é muito mais que um reality. É mesmo a vida em frente aos nossos olhos", acrescentou.

Já através das Stories, do Instagram", Cristina Ferreira frisou que o é "um programa educativo": Vou dizer. Dos melhores programas que já vi. Um programa educativo, um programa feito para ajudar. Nenhum casal é perfeito, perfeito é ter a coragem de o reconhecer. Um programa digno".