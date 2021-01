Na estreia de "Dois às 10", Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira, família que perdeu a sua casa no dia 25 de dezembro. No final da conversa, o casal explicou que precisa de 35 mil euros para reconstruir a casa e continuar o sonho. Ao conhecer a história, Manuel Luís Goucha ligou para a produção do talk show e entrou em direto no programa para oferecer os 35 mil euros à família.

Na estreia do seu programa, "Goucha", Cristina Ferreira e família ajudada surpreenderam o apresentador da TVI. Sem esperar, a diretora de entretenimento e ficção do canal e Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira entraram no estúdio do talk show.

"Mas o que é que é isto? Isto é a história da manhã", questionou o apresentador. "Calma, não há aqui engano nenhum", frisou Cristina Ferreira. "Não me deviam ter feito isto (...) Não vos posso abraçar, peço imensa desculpa. Isto foi uma partida", acrescentou Manuel Luís Goucha.

"Parei a olhar para a vossa história e fiquei pregado a ouvir uma história de tanta dor, de tanto esforço da vossa parte (...) Fiquei lavado em lágrimas, eu hoje estou um vidrinho. Eu não sou sempre assim. Depois vejo o montante de 35 mil euros, que era aquilo que vocês precisavam agora para reconstruir a casa e nem hesitei, liguei. Estava lavado em lágrimas", recordou o apresentador da TVI, contando que tinha o cheque no bolso para entregar à família.

"Acho que se fez Natal hoje na minha vida (...) Eu tenho uma vida confortável, nós temas uma vida confortável. Tenho na minha bolha só coisas bonitas, as coisas que eu quero e não é dinheiro. Sou muito melhor com os programas da manhã e da tarde, a partir de hoje. São estes programas que me dão a conhecer que o mundo não é tão bonito quanto o meu. O que é que são 35 mil euros...?", acrescentou Manuel Luís Goucha. "É a nossa vida agora", respondeu Patrícia Ferreira.

"Não queria usar isto, isto não é marketing. Eu não sabia que vocês vinham aqui, eu não queria", acrescentou o apresentador da estação de Queluz de Baixo. "É um lema que eu ganhei a fazer programas de manhã: é devolver à vida um pouco do que a vida me tem dado. Sejam felizes", rematou Goucha.