Na estreia de "Dois às 10", Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira, família que perdeu a sua casa no dia 25 de dezembro.

"No 'Dois às 10', presenciamos a emoção de Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira ao visitar a sua casa de sonho, completamente destruída pelo fogo. O casal tinha investido todas as poupanças, estavam a viver apenas há um mês na casa", explicou a produção do programa da TVI.

No final da conversa, o casal explicou que precisa de 35 mil euros para reconstruir a casa e continuar o sonho. Ao conhecer a história, Manuel Luís Goucha ligou para a produção do talk show e entrou em direto no programa para oferecer os 35 mil euros à família.

"Estou lavado em lágrimas. Estou entre a preparação do programa da tarde e a acompanhar o vosso programa. Para já parabéns pelo vosso programa, parabéns por encherem as manhãs de energia e alegria. Eu dou os 35 mil euros, vai ser colocado na conta. Sejam felizes", frisou o apresentador.

No Twitter, em Portugal, o momento rapidamente se tornou no tema mais comentado pelos espectadores.