No final da emissão desta terça-feira, dia 30 de junho, de "Cristina ComVida", a apresentadora esqueceu-se do nome do seu programa. "Como se chama este programa? Eu já tive tanta 'Cristina', tanta coisa", disse, entre risos, Cristina Ferreira na reta final da emissão.

"É o 'Cristina ComVida'", respondeu Adelaide, personagem interpretada por Eduardo Madeira. "Tem muita graça, não tem? É uma aterragem com turbulência. Juro pela minha saúde que não me lembrava já do nome. 'Cristina ComVida', que é como quem diz é 'Dia da Cristina' e é o 'Programa da Cristina'", gracejou.

"Peço imensa desculpa, mas eu hoje comecei muito cedo e estou a acabar muito tarde. Eu é que precisava de ir para a praia (...) Também que me meteu aqui... estava tão bem a ser professora", brincou Cristina Ferreira.

