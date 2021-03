Cristina Ferreira tinha prometido fazer uma "revelação" esta segunda-feira, dia 8 de março. No final do "Jornal das 8", da TVI, a apresentadora de entretenimento e ficção revelou que vai estrear em breve uma nova novela.

"'Festa é Festa' é o mais recente projeto da TVI e da Plural e que reúne no seu elenco alguns dos maiores nomes da ficção nacional", explica o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag. A produção, "uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira", estreia-se no segundo semestre de 2021.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, "Festa é Festa" é "um projeto em que a ficção e a realidade se cruzam com um único objetivo: a preparação da Festa da Aldeia, uma festa carregada de significado para muitos portugueses". "Festas que acontecem por todo o país, cheias de tradição e história e que simbolizam a união da aldeia em prol do objetivo principal: a organização da Festa", acrescenta a TVI.

Leia a sinopse:

“Esta é a história de uma aldeia no interior de Portugal, como tantas outras, ou não, que prepara a melhor festa de aldeia de sempre, no ano em que a maior benemérita/mecenas da mesma aldeia cumpre o seu centenário. Todos querem fazer um brilharete nesse festejo, com vista à herança da idosa, não se poupando a esforços. O neto falido da idosa tem o plano de enviar a sua filha (bisneta da idosa) para a aldeia, no sentido de conquistar a sua bisavó (também de olho no dinheiro). Eis quando, uma jovem da cidade, altamente tecnológica e queque, cai contrariada naquilo que considera um fim-de-mundo, com pouco 5G e canais por cabo. Tem tudo para correr mal, não fosse a meio do processo compreender a beleza da simplicidade da vida…”

Com este projeto, a TVI vai mais uma vez ao encontro dos portugueses e ao encontro daquilo de que muitos têm saudades: as festas da aldeia, a proximidade, o reencontro com a família, os rostos, os locais e os costumes, o seu lado popular.

O dia da festa anual, o dia mais ansiado por todos que vivem na aldeia já tem mês marcado. Em setembro a TVI vai realizar a Festa da Aldeia. A festa vai acontecer e a ficção vai tornar-se realidade… para que todos os portugueses possam celebrar a revitalização das tradições, dos usos e costumes das pequenas localidades e dar as boas vindas ao regresso à vida, ao pós-pandemia, numa espécie de renascimento das nossas tradições pelo lado humorístico, leve e tão humano!

Festa é Festa é uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira. Uma novela universal e familiar com uma exigente produção. Com esta novela, a TVI volta a inovar e a surpreender os portugueses, com uma história diferente de tudo o que já foi feito em televisão. Uma novela com uma forte vertente humorística e com o foco no regresso à vida, depois deste ano atípico e difícil para todos.

Enquanto agente promotor da cultura e das artes, a TVI aposta em novos formatos para toda a família, em histórias com muita emoção que permitem que o nosso público se identifique com o enredo. Esta novela também marca o regresso de muitas caras à estação e à ficção portuguesa, ao mesmo tempo que reforça o ADN da TVI e da Plural: a aposta em novos rostos, numa nova geração de atores e numa produção exigente, festiva e realista.