A segunda temporada de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" estreia na SIC no próximo domingo, dia 20 de setembro. Na manhã desta sexta-feira, Ricardo Araújo Pereira esteve no "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, para apresentar a nova edição do programa.

No final da conversa, Ana Galvão lembrou que o programa estreia na SIC, perguntando ao humorista se Cristina Ferreira já o tinha tentado contratar novamente para a TVI. "Não, não. Ela, em princípio, só contrata profissionais como deve ser", brincou Ricardo Araújo Pereira no em entrevista na Rádio Renascença.

Veja aqui o vídeo da entrevista.